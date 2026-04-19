Play Off A2: Pineto ed Aversa in semifinale

LE DUE SFIDE-

Consar Ravenna – Virtus Aversa

La Virtus Aversa riscrive la storia. Raggiunge la semifinale dei play off promozione per accedere alla SuperLega, compie una delle imprese più belle degli ultimi anni e conquista il punto più alto per la pallavolo normanna. Una delle più belle partite della stagione, con un super Motzo che è rientrato dopo un lungo infortunio, issandosi subito ad assoluto protagonista. E’ la vittoria di coach Graziosi, è la vittoria di tutto il gruppo ed è la vittoria del presidente Sergio Di Meo, che ha sempre creduto in questo spogliatoio e in capitan Garnica e compagni. Ora la semifinale, adesso siamo la mina vagante. Non svegliateci se stiamo sognando…

Valchinov e Dimitrov lanciano la Consar (5-2) ad inizio match. Motzo si riprende la scena con un super attacco che vale il 9-7. Bartolucci mura Mattei e Ravenna cerca di allungare (12-7), coach Graziosi ferma il gioco per 30 secondi. Due errori di troppo della squadra padrona di casa, e il tabellone dice 15-12. Primo tempo da applausi di Volpato, è 17-16 (stop richiesto da coach Valentini). Lo sforzo non viene ‘premiato’ col pareggio, Ravenna allunga di nuovo (21-17). La Consar conquista 5 set point. Primo set a favore della squadra di casa (25-20).

Nel secondo parziale primo vantaggio normanno sull’attacco di Tiozzo che toccato dal muro schizza verso gli spalti (3-4). Punto a punto, grande pallavolo tra le 2 squadre che si equivalgono. Primo +2 di Ravenna quando un appoggio errato permette a Russo di piazzare un assist perfetto per il compagno che vale il 14-12. Sul 18-15, firmato in pipe dalla Consar, coach Graziosi ferma il gioco e richiama in panchina i suoi ragazzi. Stessa cosa sul 23-19. Canella su Tallone regala 5 set point ai suoi (24-19). Mattei sbaglia il servizio, 25-21 (2-0).

Ace di Tiozzo e Aversa che allunga subito sul 2-6 nel terzo set. Ravenna però non molla mai, e aggancia il pari a 7. I padroni di casa però non passano mai avanti e il muro e out di Motzo permette di trovare il +2 (11-13), Guerrini (entrato per Tallone) trova un super attacco nei 3 metri praticamente per il 14-16. Pipe di Tiozzo per il +3 (time-out Valentini), la Virtus amministra e nonostante qualche difficoltà chiude al centro con Volpato (23-25).

Due errori di Ravenna, ace di Guerrini e monster block di Volpato: 0-4 per Aversa nel quarto parziale. Tiozzo mura al centro, 3-7, punto a punto fino all’out di Guerrini che rimette in partita Ravenna (10-11). Lo stesso schiacciatore trova però un clamoroso ace per il 10-14, ma c’è partita vera perché la Consar non ne vuole sapere di rinunciare al parziale e trova il pari a 23 dopo il muro di Valchinov su Motzo. Si va ai vantaggi, Tiozzo regala il set point, poi c’è il muro che vale il 25-27.

Nel tie break ace di Tiozzo, 3-6 e al cambio campo la Virtus Aversa è avanti di 2. Poi Ravenna pareggia, a 13. Poi il cuore Virtus: Guerrini in maniera clamorosa sigla il 13-14, poi la Consar spara out e finisce 13-15.

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA – VIRTUS AVERSA 2-3 (25-20, 25-21, 23-25, 25-27, 13-15) –

CONSAR RAVENNA: Russo 8, Zlatanov 20, Bartolucci 10, Dimitrov 13, Valchinov 21, Canella 11, Asoli (L), Gottardo (L). N.E. Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Goi, Bertoncello. All. Valentini.

VIRTUS AVERSA: Garnica 2, Tallone 5, Volpato 8, Motzo 19, Tiozzo 24, Mattei 9, Agouzoul (L), Raffa (L), Mazza 0, Guerrini 6, Benavides 0. N.E. Minelli, Vattovaz. All. Graziosi.

ARBITRI: Gaetano, Russo.

Durata set: 27′, 31′, 31′, 35′, 18′; tot: 142′.

MVP: Nicola Tiozzo (Virts Aversa)

Abba Pineto – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

L’ABBA Pineto vola in semifinale nei Play-Off Promozione di Serie A2 Credem Banca. Dopo due ore e 25’ di gioco, nella bolgia del Pala Santa Maria ancora una volta soldout, i biancoazzurri superano l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro in rimonta, ribaltando lo svantaggio di 2-1 e dominando quarto e quinto set. Adriatici capaci di reagire anche al duro colpo incassato a metà del terzo set, con l’infortunio al polso occorso a Karli Allik che ha costretto lo schiacciatore estone a lasciare la partita in barella.

L’ABBA Pineto sfiderà in semifinale la Virtus Aversa, capace di ribaltare i pronostici della vigilia e di eliminare, anche lei al tie break e rimontando dal 2-0 al 3-2, la favorita Consar Ravenna. La serie si aprirà il 22 aprile con Gara 1 al Pala Santa Maria, per proseguire poi il 26 aprile in Campania; eventuale Gara 3 è in programma nuovamente in Abruzzo il successivo mercoledì 29 aprile.

Pineto in formazione-tipo: diagonale composta dal palleggiatore Mattia Catone e dall’opposto Matheus Krauchuk, in banda il capitano Paolo Di Silvestre e Karli Allik, coppia dei centrali formata da Matteo Zamagni e Stefano Trillini; il libero è Flavio Morazzini.

I biancoazzurri partono col piede giusto e fanno loro il primo set sul 25-21 in 34’. Le cose girano: Pineto argina bene l’offensiva veneta e Porto Viro paga gli errori, cinque in tutto, in quel servizio che l’aveva tanto aiutata in Gara 2. Massimo allungo abruzzese sul 16-10 e vantaggio di 1-0 che sembra indirizzare il match. È però solo un’impressione non confortata dai fatti, perché Porto Viro si dimostra ancora una volta squadra solida, arcigna, durissima da affrontare. La squadra di Matteo Bologna cresce a muro – saranno 15 dopo i primi tre set – e prima pareggia i conti imponendosi ai vantaggi (26-24), poi ribalta le sorti del match con il successo nel terzo set. Questa è anche la porzione nella quale Pineto perde Allik per infortunio: una tegola che il club biancoazzurro si troverà a fronteggiare anche nella serie di semifinale, vista l’entità dell’infortunio al braccio dello schiacciatore estone.

Ma è proprio nel suo momento più difficile che Pineto sale in cattedra. Simone Di Tommaso riadatta la squadra: Suraci, che già nel terzo set era entrato come opposto in diagonale con Larizza (mentre Schianchi aveva sostituito Allik infortunato) viene schierato in posto quattro. Pineto ruggisce subito, allungando prima sull’8-4 e poi sul 16-11, con Krauchuk e Di Silvestre – uniti ad un sontuoso Morazzini nella fase difensiva – incontenibili nel trascinare la rimonta. Il 25-18 del quarto set alza il volume del Pala Santa Maria. Il tie break è un assolo biancoazzurro: 8-3 al cambio campo, l’ABBA si spiana la strada e chiude i giochi con Krauchuk per l’apoteosi. È semifinale Play-Off. Ma non c’è sosta: il 22 aprile tutti di nuovo in campo, ancora al Pala Santa Maria, per Gara 1 contro la Virtus Aversa.

I protagonisti-

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- «Stasera è impossibile non iniziare esprimendo una grandissima vicinanza a Karli Allik per l’infortunio riportato durante il match. Godiamo sicuramente di un traguardo importante raggiunto con una partita strepitosa, però è difficile godere a pieno questo risultato perché oggi il pensiero è assolutamente con Karli. La sua stagione sarà finita, ma io e questa squadra gli saremo sempre riconoscenti per quello che ha fatto e per quello che sono convinto che anche adesso, da fuori campo, riuscirà a fare. Quando è girata la partita? Forse nel momento in cui il peso della vittoria è passata a Porto Viro, avanti 2-1 con un giocatore infortunato nell’altra metà campo. Questo ha permesso un po’ a noi di alleggerirci da un po’ di pressione che oggettivamente ci stava schiacciando e che non ci permetteva di esprimerci ai nostri soliti livelli. Da quel momento però, complice anche il grande ingresso di Suraci, una squadra che si è compattata sempre di più, siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. Abbiamo fatto un quarto e un quinto set di livello altissimo, questo non toglie assolutamente i grandi meriti che vanno riconosciuti, gli applausi che vanno fatti a Porto Viro per il campionato che ha fatto, per la serie che ha giocato con noi. Oggi siamo in parte, sì, però contentissimi comunque di questo accesso in semifinale».

Matteo Bologna (Allenatore Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « C’è grande rammarico perché siamo andati davvero vicini a realizzare questo sogno. Il terzo set con l’infortunio di Allik paradossalmente ha dato più benefici – se così si può dire – a Pineto. Dopo quell’episodio noi siamo usciti mentalmente dalla partita e poi è diventato molto complicato tornarci dentro. Com’era già successo in campionato, Suraci ci ha fatto molto male entrando dalla panchina, ma credo comunque che i demeriti principali siano nostri. Ci sono mancati la testa e la cattiveria giusta, forse anche perché avevamo speso tante energie, loro invece ci hanno messo il cuore quando serviva. Ma devo solo dire grazie ai ragazzi, perché hanno dato tutto ci hanno provato fino alla fine. Così come voglio fare i complimenti ai nostri tifosi, che ci hanno seguito fin qui e ci hanno fatto sentire il loro supporto. Oggi è difficile guardare il bicchiere mezzo pieno, ma sono sicuro che tra qualche giorno, riguardandoci indietro, sapremo apprezzare il percorso che abbiamo fatto ».

Il tabellino-

ABBA PINETO – ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: 3-2 (25-21, 24-26, 20-25, 25-18, 15-7) –

ABBA PINETO: Allik 10, Trillini 7, Krauchuk Esquivel 26, Di Silvestre 20, Zamagni 7, Catone 1, Pesare (L), Morazzini (L), Schianchi 2, Larizza 0, Rascato 0, Suraci 8. N.E. Castagneri, Calonico. All. Di Tommaso.

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Sperandio 7, Pinali 14, Klobucar 13, Erati 15, Zonta 3, Magliano 9, Ferreira Silva 2, Brondolo 0, Lamprecht (L), Mazzon 1, Morgese (L), Chiloiro 3. N.E. All. Bologna.

ARBITRI: Clemente, Cruccolini.

Durata set: 34′, 33′, 34′, 27′, 17′; tot: 145′.

SEMIFINALI-

Abba Pineto – Virtus Aversa

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Tinet Prata di Pordenone

Date previste Play Off Serie A2 Credem Banca

Semifinali: 22, 26 e 29 aprile 2026

Finale: 3, 6, 10, 13 e 16 maggio 2026