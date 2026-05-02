Play Off: Pineto-Tinet, parte la sfida per l'A1

PINETO (TERAMO)- A contendersi la promozione in SuperLega Credem Banca sono due formazioni che fin dalla prima fase hanno mostrato un gioco di alto livello macinando punti in classifica. La serie della Finale Play Off Serie A2 Credem Banca al meglio delle cinque partite si apre domenica 3 maggio 2026 al PalaVolley S.Maria, con fischio d’inizio alle 18.30. Sotto rete Abba Pineto, squadra vincitrice di Regular Season, Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e Del Monte® Supercoppa Serie A2, e Tinet Prata di Pordenone, collettivo campione d’inverno in Regular Season e finalista nella Coppa Italia di categoria (battuta proprio da Pineto). Le due rivali si sfidano per la prima volta in una Finale dei Play Off. La sfida sarà trasmessa su DAZN.

Incrocio n. 13 tra Abba Pineto e Tinet Prata di Pordenone, con i friulani avanti 9-3 nei precedenti complessivi, ma sotto 2-1 negli scontri diretti stagionali: una vittoria casalinga per parte al tie-break nelle battaglie sportive della stagione regolare 2025/26, mentre la Coppa Italia si è chiusa con il 3-1 corsaro in rimonta di Pineto al PalaPrata. Nei Play Off la formazione di casa ha eliminato finora Porto Viro e Aversa, vincendo sempre in casa e perdendo le gare esterne, mentre la Tinet è imbattuta nella seconda fase ed è approdata alla serie decisiva con un percorso netto di quattro vittorie in altrettante partite. A farne le spese sono state rivali di sostanza come Lagonegro e Brescia. Nel team di casa Matteo Zamagni cerca il 300° punto stagionale ed è a 12 attacchi vincenti dai 400 nei Play Off, mentre Paolo Di Silvestre insegue l’attacco vincente n. 200 nei Play Off. Sul fronte opposto Jernej Terpin, alla sua partita n. 300 in carriera, è a 5 attacchi vincenti dai 300 nei Play Off, a 2 attacchi vincenti dai 400 stagionali e a 16 punti dai 500 stagionali.

PRECEDENTI: 12 (3 successi Abba Pineto, 9 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Antonino Suraci (Abba Pineto)- « Credo che l’avere raggiunto questa finale, dopo una Gara 3 di grande qualità, sia il giusto coronamento di un anno di altissimo livello che abbiamo disputato. A livello personale? Sono contento, certo, ma l'importante è dare il massimo contributo possibile alla squadra. Questo è anche merito di Simone (Di Tommaso), che ci ha sempre inculcato dall’inizio il valore e l’importanza di ognuno di noi in questa squadra, quando viene e anche quando non viene impiegato. Quindi, ripeto, per me è un piacere potere aiutare la squadra a toglierci delle soddisfazioni enormi. Ho vissuto dall’inizio un legame molto forte coi tifosi, col pubblico del Pala Santa Maria. Mi piace vivere le partite con grande energia, con grande carica, incitando il pubblico sia se mi trovo dentro che fuori dal campo. La finale contro Prata? Credo che il fattore-campo possa pesare, ma Prata è una formazione veramente agguerrita: ha battuto Brescia e non a caso è in finale. Quindi ci si può aspettare veramente di tutto. Sicuramente sarà una serie tirata, dove nessuno vorrà mollare anche perché ci si sta giocando il massimo riconoscimento possibile della stagione e quindi nessuno giocherà per perdere ».

Mario Di Pietro (Allenatore Tinet Prata di Pordenone)- « Siamo felicissimi di giocare questa finale, anche perchè abbiamo raggiunto un obiettivo storico per la società. Chiaramente non vogliamo fermarci qua e faremo tutto il possibile per regalare un sogno ai nostri tifosi, al club e a noi stessi. Pineto in questo scorcio di stagione ha vinto tutto: regular season, Coppa Italia e Supercoppa e avrà dalla sua il fattore campo e quindi ha i favori del pronostico. Ma noi faremo tutto il possibile per raggiungere la promozione in Superlega. Arriviamo a questo appuntamento bene perchè il cammino nei Play Off è stato buono ed in crescendo e quindi cercheremo di continuare questo momento positivo per la nostra squadra. Non ci nascondiamo le difficoltà perchè Pineto ha dimostrato tutto l'anno di essere una squadra molto forte. Però il bello dello sport è che i pronostici sono fatti anche per essere sovvertiti e noi faremo di tutto per fare in modo che questo possa accadere ».

GARA 1 FINALE – PLAY OFF

Domenica 3 maggio 2026, ore 18.30

Abba Pineto – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Nava Stefano, Di Bari Pierpaolo