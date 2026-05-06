Play Off: la Tinet batte Pineto anche in Gara 2

PORDENONE - Seconda vittoria consecutiva nella serie delle Finali Play Off Serie A2 Credem Banca per Tinet Prata di Pordenone, che dopo avere espugnato la tana di Abba Pineto ha saputo ripetersi nel suo palasport, battendo 3-0 gli abruzzesi e portandosi sul 2-0 nella serie. Gli uomini di Simone Di Tommaso, privi sia di Karli Allik sia di Matheus Krauchuk, hanno provato a contrastare la foga della formazione allenata da Mario Di Pietro, senza però riuscirci: pesano i 19 punti di Kristian Gamba, i 14 di Marcin Ernastowicz e i 13 di Jernej Terpin; dall’altra parte della rete Paolo Luigi Di Silvestre e Antonino Suraci chiudono con 12 sigilli. Domenica 10 maggio, alle 18.30, Prata di Pordenone ha l’occasione per chiudere la serie e conquistare la promozione in SuperLega. Gara 3, già decisiva per entrambe le squadre, sarà trasmessa su DAZN.

La Tinet parte bene ma poi subisce un parziale di 0-4 commettendo qualche errore di troppo: 3-5. Ernastowicz si riscatta con una doppietta e rimanda avanti i suoi 10-9. Rimette avanti il naso l’ABBA approfittando di un paio di errori dei padroni di casa: 12-13. Lo schiacciatore polacco manda i gialloblù avanti: 17-16. Errore di Zamagni in attacco e prezioso +2 Tinet: 18-16. Pineto non demorde, ma Gamba la ricaccia indietro con un ace di Gamba: 21-19. Preziosissimo Terpin e si va a set point: 24-22. Infermabile il cecchino goriziano che chiude 25-22.

Pineto prova il tutto per tutto e scatta 3-6. Poi un muro di Ernastowicz e un errore di Suraci portano la situazione in parità a quota 7. La partita è di altissima qualità e nessuno pare più prendere il comando. L’arbitro deve chiamare il check per valutare una bomba di Suraci finita fuori di millimetri: 13-11. Zamagni pareggia: 14-14. E’ Ernastowicz a sgasare: 17-15. Entra Bruno in battuta e propizia mezzo punto del 21-18. Scopelliti in contrattacco: 23-19. Pineto non demorde: 23-21. Capolavoro di Aberini per Gamba 24-21 e match point. L’indomabile Di Silvestre annulla il primo. Gamba fa scoppiare il pandemonio con un lungolinea: 25-22. Scatta il pandemonio. Prata e tutti gli appassionati di volley regionali sognano

I protagonisti-

Simone Di Tommao (Allenatore ABBA Pineto): « Sapevamo che non sarebbe stato facile venire a vincere qui con una formazione rimaneggiata e giocare una partita alla pari con Prata, una squadra che in questo momento sta girando molto bene. I ragazzi però sono stati superlativi anche oggi. In tutti i tre set siamo stati in partita, esprimendo una pallavolo di buon livello. Forse soltanto un po’ nel primo set abbiamo faticato a reggere questo livello, però nel secondo e nel terzo siamo anche stati in vantaggio. Abbiamo giocato, credo, anche meglio di come abbiamo fatto in Gara 1. Adesso venderemo cara la pelle perché, checché se ne dica, nessuno di noi in vacanza e tutti vogliamo arrivare in fondo a questa stagione. Non ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto, ma venderemo cara la pelle per allungare la serie e ritornare qui mercoledì prossimo. Domenica dimostreremo quanto siamo attaccati ancora a questo campionato e quanto questa squadra sia speciale ».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – ABBA PINETO 3-0 (25-19, 25-22, 25-22) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 0, Terpin 14, Scopelliti 2, Gamba 19, Ernastowicz 13, Katalan 7, Aiello (L), Benedicenti (L), Bruno 0. N.E. Sist, Pillon, Meneghel, Umek, Fusaro. All. Di Pietro.

ABBA PINETO: Catone 0, Schianchi 6, Trillini 6, Suraci 12, Di Silvestre 12, Zamagni 6, Morazzini (L), Larizza 0, Rascato 0, Castagneri 0. N.E. Pesare, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Gaetano, Lentini.

Durata set: 27′, 27′, 31′; tot: 85′.

LA SITUAZIONE NELLE FINALI PLAY OFF

Tinet Prata di Pordenone è avanti 2-0 nella serie contro Abba Pineto.

GARA 3 FINALE – PLAY OFF

Domenica 10 maggio 2026, ore 18.30

Abba Pineto – Tinet Prata di Pordenone (Diretta DAZN)