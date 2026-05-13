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Volley mercato: Fano ingaggia il bulgaro Stoil Palev

Volley mercato: Fano ingaggia il bulgaro Stoil Palev

La Essence Hotels accoglie il giovane regista, MVP dell’ultimo campionato con il Levski Sofia. «L’Italia è la patria della pallavolo, voglio crescere ogni giorno», le sue prime parole
2 min
TagspavelVirtus Fano

FANO-  La Virtus Fano guarda all’est Europa per rinforzare la cabina di regia. Per la stagione 2026-27 il club marchigiano ha ufficializzato l’arrivo del giovane palleggiatore bulgaro Stoil Palev, reduce dalla vittoria del campionato con il Levski Sofia e premiato come MVP della stagione.

La carriera-

Vice campione del mondo con la Bulgaria di Blengini e convocato con la nazionale per la prossima Nation League, Palev vanta un curriculum personale importante, avendo già conseguito, nel corso della sua breve carriera pallavolistica, diversi premi e riconoscimenti individuali.

Le parole di Stoil Palev-

«Come giocatore sono molto ambizioso, instancabile nel lavoro e sempre affamato nel voler migliorare. Tecnicamente, cerco di portare energia, aggressività e costanza nel mio gioco. Mi piace lottare su ogni pallone e aiutare la squadra con una mentalità positiva e un buon spirito. Fuori dal campo sono una brava e disciplinata persona. Cerco sempre di creare una bella atmosfera intorno a me, perché credo che una forte chimica di gruppo sia fondamentale per il successo. Ho già parlato con alcuni miei connazionali che hanno giocato in Italia e mi hanno detto molte cose positive sulla lega, sui tifosi e sulla cultura della pallavolo nel vostro paese. I loro consigli mi hanno aiutato e mi hanno reso ancora più entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo a Fano. Certamente so che il campionato italiano di Serie A2 è uno dei più forti e competitivi d’Europa. Molti grandi campioni hanno giocato qui e questo mi motiva ancora di più. So che il livello è altissimo, ma sono pronto a lavorare sodo e a dare il massimo ogni singolo giorno».

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