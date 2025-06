Volley Mercato: Jan Fornal schiaccerà per Fano

Le parole di Jan Fornal

« Ho sempre pensato che prima o poi mi sarebbe piaciuto venire a giocare una stagione in Italia. Tutti sanno che il cibo italiano è uno dei migliori al mondo, ci sono posti incredibili in questo paese ».



Poi il nuovo colpo messo a segno dalla dirigenza virtussina parla proprio di Fano:

« E’ probabilmente uno dei luoghi più belli d'Italia, una piccola cittadina sul mare, mi ricorda molto il mio precedente club a Friedrichshafen ».



Dopo aver giocato nel proprio paese d’origine Fornal si trasferisce in Germania dove disputa due stagioni di alto livello partecipando anche a varie competizioni europee:

« Non ho in mente degli obiettivi specifici per il prossimo anno, sicuramente vorrò dare il massimo affinché tifosi e club siano soddisfatti. Non conosco bene il campionato italiano, ci sarà una prima fase di studio per poi ambientarmi meglio ed entrare nei meccanismi ».



Vista la sua esperienza all'estero, si è certi che il neo schiacciatore fanese inciderà e non poco:

« Vorrò sfruttare le opportunità di giocare che mi capiteranno e spero di poter dare il meglio e ottenere dei buoni risultati ».



Appassionato di film e serie Tv, Jan Fornal ammette di avere una “debolezza”:

« Mi piacciono i videogiochi e sono dotato della giusta attrezzatura tecnica per giocare contro qualsiasi avversario ».