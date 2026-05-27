Volley Mercato: Brescia parla spagnolo con Francisco Iribarne
BRESCIA-Ancora un ingaggio di grande spessore per l'Atlantide Brescia in vista del prossimo campionato di A2. Alla corte di Roberto Zambonardi arriva Francisco Iribarne, schiacciatore spagnolo classe 1998, atleta di esperienza europea e dal profilo tecnico completo.
Alto 201 centimetri, originario di Almeria Iribarne arriva a Brescia dopo un percorso costruito attraverso importanti realtà del panorama europeo e con alle spalle anche esperienze con la Nazionale spagnola. Giocatore moderno, dotato di fisicità, elevazione e solidità nei fondamentali di seconda linea, è uno schiacciatore capace di unire potenza offensiva ed equilibrio nelle due fasi di gioco, garantendo continuità e affidabilità anche nei momenti più delicati del match.
L’arrivo di Iribarne porta così a Brescia esperienza internazionale, qualità tecnica e ulteriore profondità ad un gruppo che continua a prendere forma con l’obiettivo di disputare un campionato brillante nella prossima stagione.
LA CARRIERA-
La sua crescita sportiva è iniziata in Spagna con CyL Palencia, per poi proseguire con Melilla e con una lunga esperienza a Unicaja Costa de Almería, una delle società più importanti della pallavolo spagnola, con cui ha conquistato risultati di rilievo e maturato esperienza anche a livello internazionale. Successivamente ha vestito la maglia del Club Voleibol Guaguas, storica formazione delle Isole Canarie, prima delle esperienze all’estero con gli Helios Grizzlys Giesen in Germania e il Greenyard Maaseik in Belgio. Un percorso che racconta un atleta abituato a confrontarsi con campionati competitivi e contesti di grande ambizione.
Le parole di Francisco Iribarne
«Ho scelto Brescia perché fin dal primo momento ho percepito l’ambizione e la grande professionalità del club. Credo che questo sia il posto giusto per continuare a crescere, migliorarmi e competere ad alto livello. Tutti sanno che l’Italia è il Paese della pallavolo e questo è un aspetto che mi affascina molto. Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova esperienza, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra e di incontrare tutti i tifosi».