Volley Mercato: Brescia parla spagnolo con Francisco Iribarne

Alto 201 centimetri, originario di Almeria Iribarne arriva a Brescia dopo un percorso costruito attraverso importanti realtà del panorama europeo e con alle spalle anche esperienze con la Nazionale spagnola. Giocatore moderno, dotato di fisicità, elevazione e solidità nei fondamentali di seconda linea, è uno schiacciatore capace di unire potenza offensiva ed equilibrio nelle due fasi di gioco, garantendo continuità e affidabilità anche nei momenti più delicati del match.

L’arrivo di Iribarne porta così a Brescia esperienza internazionale, qualità tecnica e ulteriore profondità ad un gruppo che continua a prendere forma con l’obiettivo di disputare un campionato brillante nella prossima stagione.

LA CARRIERA-

La sua crescita sportiva è iniziata in Spagna con CyL Palencia, per poi proseguire con Melilla e con una lunga esperienza a Unicaja Costa de Almería, una delle società più importanti della pallavolo spagnola, con cui ha conquistato risultati di rilievo e maturato esperienza anche a livello internazionale. Successivamente ha vestito la maglia del Club Voleibol Guaguas, storica formazione delle Isole Canarie, prima delle esperienze all’estero con gli Helios Grizzlys Giesen in Germania e il Greenyard Maaseik in Belgio. Un percorso che racconta un atleta abituato a confrontarsi con campionati competitivi e contesti di grande ambizione.

Le parole di Francisco Iribarne

«Ho scelto Brescia perché fin dal primo momento ho percepito l’ambizione e la grande professionalità del club. Credo che questo sia il posto giusto per continuare a crescere, migliorarmi e competere ad alto livello. Tutti sanno che l’Italia è il Paese della pallavolo e questo è un aspetto che mi affascina molto. Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova esperienza, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra e di incontrare tutti i tifosi».