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Volley Mercato: Lorenzo Esposito sarà il regista di Macerata

Volley Mercato: Lorenzo Esposito sarà il regista di Macerata

Nato ad Ascoli Piceno è reduce da una brillante stagione in A2 a Lagonegro. Torna nella sua regione convinto dalla proposta di coach Giannini che lo metterà al centro del progetto confidando sul suo talento
2 min
TagsespositoBanca Macerata Fisiomed

MACERATA- Lorenzo Esposito, marchigiano purosangue, torna a giocare nella sua regione firmando un contratto che lo legherà nella prossima stagione alla Banca Macerata Fisiomed. Il palleggiatore ventitreenne è reduce da una brillante stagione a Lagonegro. Esposito, che indosserà la maglia numero 9, 

LA CARRIERA

Classe 2003, originario di Ascoli Piceno, Esposito torna nelle Marche dopo diverse esperienze in giro per l’Italia che ne hanno messo in luce le qualità, attirando fin da subito l’attenzione dello scouting maceratese. Cresciuto nella sua città e poi nel settore giovanile della Lube Civitanova – con la chicca della convocazione in nazionale U17 per delle qualificazioni europee – , il giovane regista ha poi vestito le maglie di Gioia del Colle, Cuneo, Foligno, Reggio Calabria e Lagonegro. Un percorso costruito con coraggio e consapevolezza, che lo ha portato a essere oggi un profilo completo e pronto per nuove responsabilità. I coach Giannini e Leoni lo conoscono bene e lo hanno individuato come l’uomo giusto per esaltare il gioco del nuovo sestetto biancorosso.

Le parole di Lorenzo Esposito

« Ho scelto Macerata perché fin dai primi contatti ho percepito grande serietà, ambizione e fiducia nei miei confronti. Per me era fondamentale trovare un ambiente che mi permettesse di crescere ulteriormente, sia come atleta che come persona, e credo che qui ci siano tutte le condizioni per farlo ».

Reduce dall’esperienza positiva nei playoff con Lagonegro, Esposito guarda già alla nuova stagione:

« Mi aspetto un’annata intensa e ricca di sfide. A livello personale voglio continuare a migliorarmi ogni giorno, mettendomi al servizio della squadra e dando sempre il massimo, in allenamento come in partita. Come gruppo, l’obiettivo sarà costruire fin da subito una forte identità e lavorare insieme per raggiungere i migliori risultati possibili. Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con la maglia di Macerata ».

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