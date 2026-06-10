Ora è ufficiale: Belluno giocherà in A2

Riconoscimento

Sul campo, la promozione è sfuggita di un soffio. Ma . consolidati nel tempo e della credibilità conquistata dalla società all’interno del movimento pallavolistico nazionale. Negli ultimi anni, il Belluno Volley si è attestato stabilmente ai vertici della Serie A3 Credem Banca, disputando campionati di rilievo e arrivando per due volte consecutive a sfiorare il salto di categoria. In più, il cammino è stato impreziosito dall’organizzazione di due Final Four della Coppa Italia di Serie A3, a Longarone e alla VHV Arena: una responsabilità che la Lega Pallavolo Serie A ha affidato alla società dolomitica come attestato di fiducia nei confronti di una realtà considerata solida, affidabile e capace di garantire standard organizzativi di primo piano.

Visione

In questo traguardo c’è il lavoro del presidente Da Rold e dei suoi collaboratori, artefici di un progetto che ha permesso al club di diventare un autentico riferimento nel panorama della A3. E ora si alza l’asticella. La società è consapevole delle responsabilità che accompagnano il salto di categoria e si sta già muovendo per dare forma a un roster all’altezza della nuova sfida. L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva, capace di onorare il campionato e di continuare a regalare emozioni a un pubblico che ha dimostrato un attaccamento straordinario ai colori biancoblù. Perché se il Belluno Volley torna in Serie A2, una parte importante del merito appartiene ai suoi tifosi. Alla VHV Arena hanno sempre risposto “presente”, trasformando ogni partita in una festa di sport e passione. Hanno sostenuto la squadra nei momenti esaltanti e in quelli più difficili, contribuendo a creare un’identità forte e riconoscibile.

Le parole del presidente Sandro Da Rold

« È un grandissimo risultato, che premia il lavoro svolto negli anni. Il consolidamento dello staff, la nostra serietà e l’organizzazione che siamo riusciti a costruire nel tempo hanno trovato un importante riscontro. Abbiamo affrontato ogni stagione con umiltà, senza mai smettere di credere nel nostro progetto, nemmeno dopo l’amarezza per le due finali playoff, sfuggite di un soffio. Questo traguardo ripaga gli sforzi di tante persone e alimenta ulteriormente la passione e l’entusiasmo che vogliamo trasmettere all’intero ambiente: dai giocatori della prima squadra fino ai ragazzi del settore giovanile ».