Volley Mercato: Belluno chiama in A2 Andrea Polacco

BELLUNO -C’è chi arriva in A2 dopo aver già calcato importanti palcoscenici. E chi, invece, conquista ogni gradino con pazienza, lavoro e continuità. Andrea Polacco appartiene alla seconda categoria. Ed è il profilo scelto dal Belluno Volley per completare il tandem di opposti. È l’ottavo movimento in entrata per la società guidata dal presidente Da Rold. L’ingaggio di Polacco conferma la linea seguita dal Belluno Volley nella costruzione del roster: affiancare elementi già affermati a giovani motivati, pronti a crescere in un ambiente ambizioso e organizzato. . Un’altra pedina si aggiunge così a uno scacchiere biancoblù ormai quasi al completo. Così, con Andrea Baldi, prende forma una coppia di opposti che abbina esperienza, entusiasmo e desiderio di alzare l’asticella

LA CARRIERA

Alto due metri, Polacco è nato il 20 marzo 2003 e vivrà la prima esperienza nella seconda serie nazionale. Un traguardo raggiunto attraverso una crescita costante, iniziata nell’Unitrento Volley, con cui è rimasto per due stagioni. Successivamente ha scelto di maturare ulteriore esperienza in Serie B, prima con il Bassano e, nell’ultima stagione, con il Volley Veneto Bardolino.

Le parole di Andrea Polacco

«Ho sentito sempre parlare molto bene di questa società, molto organizzata e seria. Quando ho saputo che c’era la possibilità di approdare a Belluno, non ci ho pensato due volte. Da anni si trovava al vertice della Serie A3: sono molto contento che finalmente sia riuscita ad approdare in A2. Non vedo l’ora di confrontarmi e mettermi alla prova con giocatori e staff di altissimo livello, cercando di imparare il più possibile così da arricchirmi sia tecnicamente, sia umanamente. Sarà un piacere conoscere i nuovi compagni e creare un gruppo coeso, in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Mi metto a completa disposizione del collettivo: cercherò di dare il massimo ad ogni allenamento. Forza rinoceronti. Sono un giocatore carismatico, cerco sempre di trasmettere un’adeguata carica e il giusto atteggiamento alla squadra. L’attacco e la difesa sono i due fondamentali in cui mi sento più sicuro, nei quali cercherò di dare il mio contributo. Fuori dal campo? La cucina e gli sport in generale sono i miei interessi principali. Mi piace dilettarmi in nuove ricette e scoprire nuovi sapori per poi ricrearli a casa. Inoltre adoro la montagna: sarà un privilegio ammirare le rinomate Dolomiti Bellunesi».