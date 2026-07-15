Tutti i roster dell' A2 Maschile 2026/2027
BOLOGNA- Al termine del volley Mercato ufficializzati i roster delle squadre che parteciperanno alla prossima A2 Maschile:
Abba Pineto
Riccardo Copelli (C), Mattia Catone (P), Luca Butti (L), Luis Vattovaz (O), Martin Licek (S), Marco Di Felice (S), Matheus Krauchuk Esquivel (O), Paolo Luigi Di Silvestre (S), Nicolò Santi Bortolotti (L), Mirco Compagnoni (C), Nicola Candeli (C), Gianluca Loglisci (S), Alessandro Ribecca (P), Lorenzo Calonico (C).
Alva Inox Porto Viro
Andrea Pegoraro (C), Alberto Zaghetto (O), Nicola Tiozzo (S), Lorenzo Sperotto (P), Lorenzo Grottoli (C), Egon Lamprecht (L), Matteo Sperandio (C), Diego Cantagalli (O), Jan Klobucar (S), Davide Morgese (L), Giacomo Brondolo (S), Gabriele Chiloiro (S), Emanuele Tassoni (P), Jacopo Milan (C).
Associati Fisiomed Macerata
Ionut Ambrose (C), Andrea Marchisio (L), Marco Novello (O), Simon Plaskie (S), Karil Dadash Adeh (O), Edoardo Marchetti (C), Lorenzo Esposito (P), Gabriele Zillio (S), Davide Diaferia (C), Alessandro Becchio (P), Daniel Frage Rubin (S), Luigi Randazzo (S), Diego Dolcini (L), Leonardo Gabriel Sandu (C).
Belluno Volley
Calogero Tulone (P), Matteo Mozzato (C), Karli Allik (S), Pietro Melato (P), Filippo Bortoletto (C), Enrico Basso (C), Nicola Iannelli (L), Francesco Corrado (S), Andrea Baldi (O), Andrea Zanotti (C), Marco Cantagalli (S), Giovanni Tosatto (L), Andrea Polacco (O).
Conad Reggio Emilia
Martins Arasomwan (C), Martin Chevalier (S), Andrea Marini (L), Michael Zanni (P), Martino Bigozzi (C), Alessandro Zecca (L), Riccardo Mian (O), Riccardo Alberghini (C), Rusi Zhelev (S), Nicholas Sighinolfi (C), Riccardo Mazzon (S), Alessandro Storchi (O), Christian Bertazzoni (S), Filippo Santambrogio (P).
Consar Ravenna
Hristiyan Dimitrov (O), Luca Iurlaro (P), Lorenzo Ciampi (C), Alex Erati (C), Roberto Cominetti (S), Riccardo Goi (L), Antonino Russo (P), Marco Pierotti (S), Andrea Giani (S), Leonardo Capiozzo (O), Andrea Asoli (L), Martin Berger (C), Simone Fabbri (S).
Consoli Sferc Brescia
Nicolò Ciccolella (C), Andrea Solazzi (C), Francisco Iribarne (S), Antoni Miner (S), Pietro Bonisoli (L), Andrea Franzoni (L), Gabriele Sanfilippo (C), Edoardo Vinati (S), Filippo Zambonardi (S), Andrea Bettinzoli (S), Nicola Salsi (P), Mattia Vagnini (S), Pietro Ghirardi (P), Julius Firkal (S), Michele Brozzi (P), Federico Compagnoni (C), Manuele Lucconi (O).
Domotek Reggio Calabria
Saverio De Santis (L), Alessandro Bruno (L), Luca Presta (C), Andrea Asteriti (S), Davide Saitta (P), Marco Bragatto (C), Daniele Buzzi (C), Domenico Laganà (O), Oleksandr Boiko (O), Riccardo Iervolino (S), Marco Favretto (P), Enrico Lazzaretto (S), Klemen Sen (S), Mattia Bonanno (C).
Essence Hotels Fano
Stoil Palev (P), Giulio Pinali (O), Stefano Trillini (C), Claudio Cattaneo (S), Alberto Benedicenti (L), Alessandro Tondo (C), Christian Falcioni (O), Stefano Bisotto (P), Davide Boschini (O), Andrea Usanza (L), Matteo Meschiari (S), Denis Karyagin (S), Filippo Pascucci (C), Stefano Mengozzi (C).
JV Gioia del Colle
Boris Biserov Nachev (C), Riccardo Capelli (S), Mattia Raffa (L), Felice Sette (S), Giuseppe Longo (P), Vladimir Garkov (S), Cristian Frumuselu (C), Sandi Persoglia (C), Matteo Pedron (P), Marco Marrone (S), Stefano Ferri (O), Giulio Sabbi (O), Gianluca Fahr (C), Francesco Cannilla (L).
Rinascita Lagonegro
Nicola Fortunato (L), Redjo Koci (S), Francesco Cottarelli (P), Matteo Salvador (S), Leonardo Caletti (L), Gaetano Penna (O), Cosimo Balestra (C), Gabriele Tognoni (C), Alessandro Chinello (O), Stefano Armenante (S), Vincenzo Simone (P), Stavros Mouchlias (S), Gabriele Maletto (C), Mario Catinelli Guglielminetti (P).
Sviluppo Sud Palmi
Luka Basic (S), Marco Vincenzo De Santis (L), Matheus Motzo (O), Andrea Canella (C), Mattia Gottardo (S), Roland Gergye (S), Mattia Filippelli (C), Francesco Bernardis (P), Enrico Diamantini (C), Andrea Gasparini (O), Raul Parolari (S), Manuele Marchiani (P), Marco Valbusa (C), Peppino Carbone (L).
Virtus Volley Napoli
Francesco Barretta (S), Nicola Agapitos (S), Nicola Cianciotta (S), Andrea Mattei (C), Davide Luzzi (L), Roberto Mastrangelo (P), Maximiliano Cavanna (P), Paolo Bonola (C), Henry Rempel (O), Simone Monda (L), Robert Alexander Gavan (O), Gabriele Paloscia (C), Giacomo Raffaelli (S), Marco Volpato (C).
Yuasa Battery Grottazzolina
Matteo Zamagni (C), Oleg Antonov (S), Marco Cubito (C), Tommaso Guzzo (O), Oreste Cavuto (S), Dragan Stankovic (C), Luca Rossato (O), Tommaso Moretti (S), Filippo Mancini (P), Michele Fedrizzi (S), Nicola Mazzon (P), Stefano Michelini (C), Francesco Stella (L), Davide Luigi Russo (L).