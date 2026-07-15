Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 15 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tutti i roster dell' A2 Maschile 2026/2027

Tutti i roster dell' A2 Maschile 2026/2027

Al termine del Volley Mercato ufficializzate le rose delle 14 protagoniste del campionato cadetto
5 min
TagsA2 Maschile

BOLOGNA- Al termine del volley Mercato ufficializzati i roster delle squadre che parteciperanno alla prossima A2 Maschile:

Abba Pineto

Riccardo Copelli (C), Mattia Catone (P), Luca Butti (L), Luis Vattovaz (O), Martin Licek (S), Marco Di Felice (S), Matheus Krauchuk Esquivel (O), Paolo Luigi Di Silvestre (S), Nicolò Santi Bortolotti (L), Mirco Compagnoni (C), Nicola Candeli (C), Gianluca Loglisci (S), Alessandro Ribecca (P), Lorenzo Calonico (C).

Alva Inox Porto Viro

Andrea Pegoraro (C), Alberto Zaghetto (O), Nicola Tiozzo (S), Lorenzo Sperotto (P), Lorenzo Grottoli (C), Egon Lamprecht (L), Matteo Sperandio (C), Diego Cantagalli (O), Jan Klobucar (S), Davide Morgese (L), Giacomo Brondolo (S), Gabriele Chiloiro (S), Emanuele Tassoni (P), Jacopo Milan (C).

Associati Fisiomed Macerata

Ionut Ambrose (C), Andrea Marchisio (L), Marco Novello (O), Simon Plaskie (S), Karil Dadash Adeh (O), Edoardo Marchetti (C), Lorenzo Esposito (P), Gabriele Zillio (S), Davide Diaferia (C), Alessandro Becchio (P), Daniel Frage Rubin (S), Luigi Randazzo (S), Diego Dolcini (L), Leonardo Gabriel Sandu (C).

Belluno Volley

Calogero Tulone (P), Matteo Mozzato (C), Karli Allik (S), Pietro Melato (P), Filippo Bortoletto (C), Enrico Basso (C), Nicola Iannelli (L), Francesco Corrado (S), Andrea Baldi (O), Andrea Zanotti (C), Marco Cantagalli (S), Giovanni Tosatto (L), Andrea Polacco (O).

Conad Reggio Emilia

Martins Arasomwan (C), Martin Chevalier (S), Andrea Marini (L), Michael Zanni (P), Martino Bigozzi (C), Alessandro Zecca (L), Riccardo Mian (O), Riccardo Alberghini (C), Rusi Zhelev (S), Nicholas Sighinolfi (C), Riccardo Mazzon (S), Alessandro Storchi (O), Christian Bertazzoni (S), Filippo Santambrogio (P).

Consar Ravenna

Hristiyan Dimitrov (O), Luca Iurlaro (P), Lorenzo Ciampi (C), Alex Erati (C), Roberto Cominetti (S), Riccardo Goi (L), Antonino Russo (P), Marco Pierotti (S), Andrea Giani (S), Leonardo Capiozzo (O), Andrea Asoli (L), Martin Berger (C), Simone Fabbri (S).

Consoli Sferc Brescia

Nicolò Ciccolella (C), Andrea Solazzi (C), Francisco Iribarne (S), Antoni Miner (S), Pietro Bonisoli (L), Andrea Franzoni (L), Gabriele Sanfilippo (C), Edoardo Vinati (S), Filippo Zambonardi (S), Andrea Bettinzoli (S), Nicola Salsi (P), Mattia Vagnini (S), Pietro Ghirardi (P), Julius Firkal (S), Michele Brozzi (P), Federico Compagnoni (C), Manuele Lucconi (O).

Domotek Reggio Calabria

Saverio De Santis (L), Alessandro Bruno (L), Luca Presta (C), Andrea Asteriti (S), Davide Saitta (P), Marco Bragatto (C), Daniele Buzzi (C), Domenico Laganà (O), Oleksandr Boiko (O), Riccardo Iervolino (S), Marco Favretto (P), Enrico Lazzaretto (S), Klemen Sen (S), Mattia Bonanno (C).

Essence Hotels Fano

Stoil Palev (P), Giulio Pinali (O), Stefano Trillini (C), Claudio Cattaneo (S), Alberto Benedicenti (L), Alessandro Tondo (C), Christian Falcioni (O), Stefano Bisotto (P), Davide Boschini (O), Andrea Usanza (L), Matteo Meschiari (S), Denis Karyagin (S), Filippo Pascucci (C), Stefano Mengozzi (C).

JV Gioia del Colle

Boris Biserov Nachev (C), Riccardo Capelli (S), Mattia Raffa (L), Felice Sette (S), Giuseppe Longo (P), Vladimir Garkov (S), Cristian Frumuselu (C), Sandi Persoglia (C), Matteo Pedron (P), Marco Marrone (S), Stefano Ferri (O), Giulio Sabbi (O), Gianluca Fahr (C), Francesco Cannilla (L).

Rinascita Lagonegro

Nicola Fortunato (L), Redjo Koci (S), Francesco Cottarelli (P), Matteo Salvador (S), Leonardo Caletti (L), Gaetano Penna (O), Cosimo Balestra (C), Gabriele Tognoni (C), Alessandro Chinello (O), Stefano Armenante (S), Vincenzo Simone (P), Stavros Mouchlias (S), Gabriele Maletto (C), Mario Catinelli Guglielminetti (P).

Sviluppo Sud Palmi

Luka Basic (S), Marco Vincenzo De Santis (L), Matheus Motzo (O), Andrea Canella (C), Mattia Gottardo (S), Roland Gergye (S), Mattia Filippelli (C), Francesco Bernardis (P), Enrico Diamantini (C), Andrea Gasparini (O), Raul Parolari (S), Manuele Marchiani (P), Marco Valbusa (C), Peppino Carbone (L).

Virtus Volley Napoli

Francesco Barretta (S), Nicola Agapitos (S), Nicola Cianciotta (S), Andrea Mattei (C), Davide Luzzi (L), Roberto Mastrangelo (P), Maximiliano Cavanna (P), Paolo Bonola (C), Henry Rempel (O), Simone Monda (L), Robert Alexander Gavan (O), Gabriele Paloscia (C), Giacomo Raffaelli (S), Marco Volpato (C).

Yuasa Battery Grottazzolina

Matteo Zamagni (C), Oleg Antonov (S), Marco Cubito (C), Tommaso Guzzo (O), Oreste Cavuto (S), Dragan Stankovic (C), Luca Rossato (O), Tommaso Moretti (S), Filippo Mancini (P), Michele Fedrizzi (S), Nicola Mazzon (P), Stefano Michelini (C), Francesco Stella (L), Davide Luigi Russo (L).

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS