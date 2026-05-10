La Tinet chiude in conti con Pineto e vola in Superlega

PINETO (TERAMO)- A Pordenone puù partire la festa, la grande festa per la prima promozione della storia del club in Superlega. Stasera al PalaVolley S.Maria la Tinet si è nettamente imposta per 0-3 (17-25, 20-25, 17-25) su un' Abba Pineto incompleta e scarica che si è arresa sotto le bordate di Gamba e compagni che chiudono così con la terza vittoria in altrettante partite la serie di finale.

Sono le 20.00 esatte quando il capitano Nicolò Katalan mette a terra il primo tempo che fa esultare i 200 pratensi del Pala Santa Maria e i 400 che palpitano al PalaPrata.

Lui c’era anche quattro anni fa quando nello stesso palazzetto ci fu un’altra storica promozione, quella in A2. Il copione si ripete a distanza raggiungendo un traguardo storico, inimmaginabile a inizio stagione e che è passato dalle difficoltà seguite alla sconfitta in finale di Coppa Italia proprio con Pineto. Una Pineto che è stata fiera avversaria, ma che si è dovuta arrendere agli infortuni e all’armata gialloblù di Mario Di Pietro, invincibile ai play off. Per l’atto finale Pineto recupera il suo bombardiere Matheus Krauchuk. Due errori consecutivi di Pineto fanno partire meglio i ragazzi di Di Pietro. Gli abruzzesi si riportano subito a contatto. Prova l’allungo Prata: 4-7. Ace di Alberini: 4-8. Il contro ace di Zamagni riporta sotto i suoi: 6-8. Invasione di Catone e nuovo +4: 6-10. Erroredi Krauchuk in attacco e prove di fuga gialloblù: 6-11. Pipe di Terpin: 7-12. Ernastowicz con pazienza si costruisce l’occasione del 7-13 e costringe Di Tommaso a chamare time out. La fase break di Prata gira a meraviglia ed è Gamba a finalizzare il contrattacco del 7-14. La Tinet mantiene con autorevolezza questo bottino fino alle fasi finali del parziale. Ace di Gamba e 15-23. Entra Castagneri in battuta e sbaglia. C’è così il primo set point per la Tinet, che viene annullato da Di Silvestre. Ma poi c’è il terzo errore al servizio di Krauchuk che manda il set in archivio 17-25.

Inizio col turbo di Pineto nel secondo parziale: 4-0. Momento di esaltazione agonistica abruzzese sulla battuta di Trillini: 8-2. Risponde da par suo dai 9 metri Ernastowicz: 8-9 e parziale di 7-0 sulla battuta del polacco. Errore di Suraci in lungolinea e prezioso +2 Tinet: 10-12. Muro di Gamba sulla 7 di Trillini: 11-14. Alberini oltre a dispensare pillole di volley fa anche il muro del 13-17. Errore di Trillini al rientro del time out: 13-18. Katalan è una sentenza al centro: 14-19. Suraci dalla seconda linea riporta sotto i suoi: 16-19. Doppio Scopelliti: 18-22. Veronica di Gamba: 19-23. Muro ad opzione di Katalan e ci sono 5 set point: 19-24. La chiude una diagonale al fulmicotone di Gamba: 20-25.

Si rientra e un Krauchuk evidentemente non recuperato ed in grossa difficoltà resta in panchina. Suraci viene spostato in posto 2 ed entra da schiacciatore ricevitore il giovane Schianchi come in gara 2. L’inizio del terzo parziale è vibrante ed equilibrato. Il primo vantaggio gialloblù e sul 6-5 sul turno di servizio di Terpin che prima di andare dai 9 metri tira un muro che gasa tutta la curva gialloblù. Ace di Gamba: 8-9. Altra battuta fotonica di Alberini e +2: 11-13. Si rientra dal time out ma il braccio del regista non trema e piazza un’altra battuta vincente: 11-14. Di Tommaso le prova tutte: video check e doppio cambio, ma Alberini continua a cannoneggiare e i suoi compagni in prima linea sono concreti: 11-16. La Tinet vola sulle ali dell’entusiasmo e di un muro difesa di qualità: 12-18. Ace di Scopelliti e la spider gialloblù romba: 13-20. Doppio ace di uno scatenato Gamba: 15-23. L’opposto mette giù il pallonetto del match point e l’adrenalina sale. Ernastowicz tira a tutto braccio la battuta, ma il nastro gli nega la gioia. La chiude una trivella del capitano ed esplode la gioia. Da domani si penserà alla Superlega, ma oggi si festeggia un traguardo che mancava da decenni in regiona e che porta la pallavolo maschile friulana nell’olimpo chiamato Superlega

Il tabellino-

ABBA PINETO – TINET PRATA DI PORDENONE 0-3 (17-25, 20-25, 17-25) –

ABBA PINETO: Catone 0, Suraci 8, Trillini 2, Krauchuk Esquivel 3, Di Silvestre 9, Zamagni 3, Morazzini (L), Schianchi 1, Larizza 0, Rascato 0, Pesare 0, Castagneri 1. N.E. Calonico. All. Di Tommaso.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 5, Terpin 8, Scopelliti 5, Gamba 14, Ernastowicz 9, Katalan 9, Aiello (L), Benedicenti (L), Bruno 0. N.E. Sist, Pillon, Meneghel, Umek, Fusaro. All. Di Pietro.

ARBITRI: Venturi, Marconi.

Durata set: 27′, 30′, 29′; tot: 86′.