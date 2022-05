A Kusadasi Rossi/Carambula ko in semifinale

KUSADASI (TURCHIA)- Finale mancata per l’unica coppia italiana in gara composta da Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo “Challenge” di Ku?adasi, in Turchia. La formazione italiana – che aveva superato brillantemente i quarti di finale grazie al successo per 2-0 contro i forti cileni Grimalt E./Grimalt M. – è stata battuta in semifinale dagli australiani McHugh/Burnett 2-0 (21-18, 23-21), teste di serie n.3 del torneo. Il duo tricolore tornerà questa sera in campo nella finale per il terzo e quarto posto alle ore 20 (orario italiano) contro i tedeschi Wickler/Ehlers.