Manni/Vanni in finale a Cervia

Il cammino vincente nel tabellone maschile per la coppia azzurra composta da Fabrizio Manni e Francesco Vanni prosegue nel migliore dei modi. Gli azzurri infatti, hanno da poco superato in semifinale la coppia svizzera Zurcher/Jordan con il risultato di 2-0 (21-19; 24-22). Altra prova di forza della compagine italiana che fa bene sperare per la finale in programma alle ore 16 contro i vincenti fra gli israeliani Elazar/Ohana e gli australiani Schubert/Hodges.

Un derby italiano colorerà invece la finale 3°/4° posto nel tabellone femminile. Ad affrontarsi saranno Marta Menegatti e Valentina Gottardi e Viktoria e Reka Orsi Toth.

Marta e Valentina sono state sconfitte 2-1 (21-19, 13-21, 15-12) in semifinale dalle svizzere Bentele/Lutz, mentre le sorelle Orsi Toth non sono riuscite a superare le olandesi Van Driel/Piersma, cedendo anche loro al tie break 2-1 (21-17, 18-21, 15-12). Il match valevole il terzo posto è in programma alle ore 13.