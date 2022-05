Manni/Vanni vincono il torneo di Cervia

CERVIA (RAVENNA)- Arrivano due bellissimi piazzamenti per le coppie italiane nel torneo “Future” del beach Pro Tour che si è concluso oggi al Fantini Club di Cervia (RA). Nel tabellone maschile la coppia tricolore composta da Fabrizio Manni e Francesco Vanni è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, superando in finale gli australiani Schubert/Hodges con un netto 2-0 (21-19, 21-12). In precedenza il duo italiano era stato protagonista di una grande semifinale, vinta contro gli elvetici Zurcher/Jordan 2-0 (21-19; 24-22). Fabrizio e Francesco infatti hanno chiuso la competizione con un bilancio fatto di cinque vittorie e una sola sconfitta, mettendo in mostra un beach volley di alto livello.