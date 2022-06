Cottafava-Nicolai ai quarti di Jurmala

JURMALA (LETTONIA)- Altra giornata di gare per le due coppie azzurre impegnate nel torneo “Elite 16” di Jurmala (Lettonia). Grande reazione di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che, dopo la sconfitta di ieri nella prima uscita della Pool C, superano a metà giornata i padroni di casa Samoilovs/Smedins con il risultato di 2-1 (23-21, 14-21, 17-15).

Sconfitta invece per Daniele Lupo e Alex Ranghieri. Gli azzurri, anche loro inseriti nella Pool C, hanno subito un 2-1 (21-15, 16-21, 15-8) dagli olandesi Varenhorst/Van De Valde dopo il debutto vincente ottenuto nella giornata di ieri.

Un derby tutto tricolore ha visto contrapposti Nicolai/Cottafava e Lupo/Ranghieri nella gara della pool decisiva per il passaggio del turno. A vincere il match sono stati Paolo e Samuele, vittoriosi su Daniele e Alex con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-18). Per la coppia azzurra si tratta della prima presenza nei quarti di finale in un torneo “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022; per conoscere il nome degli avversari bisognerà attendere la fine delle gare (inizio ultimi due match ore 21).