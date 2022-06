Cottafava-Nicolai entrano nel main draw di Jurmala

Due vittorie per la coppia azzurra nella giornata delle qualificazioni, prima hanno superato 2-0 (21-7, 21-9) i padroni di casa Stankevics/Puskundzis, per poi vincere contro i polacchi Kantor/Rudol per 2-1 (26-28, 21-17, 15-11)