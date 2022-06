Mondiali: Scampoli/Bianchin conquistano i sedicesimi

ROMA- Le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin hanno superato lo spareggio per i sedicesimi di finale, grazie alla vittoria su Rivas Zapata-Chris (Cile) 2-1 (13-21, 21-19, 15-8). La coppia italiana è stata molto brava a reagire dopo un primo set difficile. L'inizio di partita, infatti, ha visto le cilene nettamente al comando, senza che Margherita e Claudia siano mai riuscite a replicare. Molto più determinate le azzurre nella seconda frazione, nel corso della quale le due coppie hanno lottato a lungo alla pari. Il set è rimasto aperto fin sul 19-19, poi Claudia e Margherita hanno piazzato il break decisivo (21-19).

Nel tie-break Scampoli-Bianchin hanno confermato la loro superiorità e per le cilene non c'è stato più niente da fare (15-8). Per conoscere l'avversario delle italiane nei sedicesimi, bisognerà attendere il sorteggio in programma questa sera.