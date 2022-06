Mondiali: Mol/Sorum dopo l'Olimpiade trionfano anche al Foro Italico

ROMA-Dall’oro olimpico a quello mondiale, sono sempre Mol/Sorum i re della sabbia. La coppia norvegese ha dimostrato anche al Foro Italico di Roma la propria attuale superiorità su tutto il ranking del beach volley maschile. In finale i neo Campioni del Mondo hanno superato in due set 2-0 (21-15; 21-16) i brasiliani Renato/Vitor Felipe che hanno lottato alla pari solo nelle fasi iniziali del primo set, per poi lasciare completamente il proscenio agli avversari.