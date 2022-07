Summer Tour: la Coppa Italia è di Monza

RICCIONE - Forse Riccione diventerà presto un comune della provincia di Monza Brianza dopo questo risultato: le ragazze della Vero Volley Monza vincono la 22° Coppa Italia nella seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour a distanza di tre anni dal successo in Supercoppa, sempre nella città romagnola. L'appuntamento, che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività turistica e organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, ha consacrato una fantastica Traballi a MVP del torneo, grazie ai suoi 14 punti e ad alcune giocate incredibili, su tutte un salvataggio dal campo avversario nel terzo set e il morbidissimo pallonetto della vittoria. Sono serviti tre set (11-15, 15-8, 15-12) per avere la meglio su una tostissima E-work Laica Busto Arsizio, guidata dall'ottima Piani (10) e dalla solidissima Gabrielli (8), non sufficienti però per piegare le brianzole, che hanno potuto contare anche su una decisiva Partenio (9), una formidabile Negretti in ricezione e l'eccellente regia di Turlà. Nel pomeriggio di Riccione spazio anche alla finalina per il terzo posto, vinta dalle "padrone di casa" della MT San Giovanni in Marignano ai danni della Cuneo Granda Volley. Il tabellino finale recita 2 a 0 (15-13, 15-9) per le ragazze coordinate dalla leggendaria Paola Paggi in panchina, con Pascucci e Frangipane mattatrici indiscusse con 8 punti a testa, utili per spegnere le folate di Gabellini (9) e Cecconello (6) per le gatte.