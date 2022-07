Conclusa a Termoli la 1a giornata

Come da prassi questa giornata inaugurale è stata dedicata alle qualifiche per il tabellone principale che prenderà il via nella giornata di domani. Grande spettacolo sin dai primi match e nonostante il caldo i beachers si sono resi protagonisti di avvincenti battaglie sulla sabbia. Day 1 che ha visto disputatarsi 18 partite nel tabellone femminile e 18 in quello maschile. Quattro i campi messi a disposizione per questo importante evento; i match hanno preso il via alle 9 di mattina con il torneo maschile a farla da padrone nel Campo Centrale, mentre nel pomeriggio a sfidarsi dentro l’Arena sono state le donne.

A passare il turno di qualifiche nel torneo femminile sono state Reka Orsi Toth/Anna Pelloia, Anna Piccoli/Serena Cimmino, Camilla Sanguigni/Giulia Tamagnone, Silvia Leonardi/Sofia Balducci, Agata Zuccarelli/Sara Franzoni e Giulia Toti/Jessica Allegretti. Nel tabellone maschile invece si sono qualificati al main draw Matteo Ingrosso/Davide Dal Molin, Luca Bigarelli/Simone Podestà, Davis Krumins/Joshua Kessler, Paolo Di Silvestre/Sette, Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso e Manuele Lucconi/Marco Caminati.

Domani la ricca giornata di gare prenderà il via alle ore 8.30 e vedrà scendere subito in campo le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi contro la giovane coppia composta da Luna Cicola e Giulia Dainese, vincitrice a Termoli della tappa del Campionato Italiano Under 20. Sempre alle 8.30 faranno il loro esordio nell'Arena Centrale del Lido Bahia Azzurra di Termoli anche Daniele Lupo e Alex Ranghieri, impegnati contro Giorgio Amorosi e Marco Santucci.