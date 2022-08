Nations Cup-A1 2022: l'Italia conquista la finale

VIENNA (AUSTRIA)- L’Italia vola in finale. Un'altra grande dimostrazione di forza delle squadre azzurre impegnate nella CEV Nations Cup a Vienna (Austria). Dopo essersi qualificati in semifinale, in virtù dei due successi ottenuti nella pool, Enrico Rossi e Adrian Carambula e Paolo Nicolai e Samuele Cottafava questa sera hanno superato 2-0 i padroni di casa dell’Austria staccando così il pass per la finale in programma domani alle ore 16.30 contro la Norvegia.