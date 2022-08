Europei: Carambula/Rossi battono Bonifazi/Benzi

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)-Il secondo derby italiano di giornata agli Europei di beach volley in corso di svolgimento a Monaco di Baviera in Germania ha visto scontrarsi nella Pool G del tabellone maschile Enrico Rossi e Adrian Carambula contro Davide Benzi e Carlo Bonifazi. Ad aggiudicarsi la partita con il risultato di 2-0 (21-12, 24-22)sono stati Rossi/Carambula. L’inizio del primo set è stato equilibrato (9-9) ma Enrico e Adrian sono stati bravi prima a portarsi in vantaggio (15-13) per poi allungare e chiudere in proprio favore il set sul 21-14. Nel secondo parziale sono stati sempre gli atleti dell’Aeronautica Militare a trovare il vantaggio (10-7); Benzi/Bonifazi però hanno rimontato fermando il risultato sul 15-15. Rossi/Carambula hanno tentato la fuga (18-15) ma Davide e Carlo hanno ripreso in mano il match portandolo ai vantaggi (22-22). Enrico e Adrian con un guizzo hanno messo fine all’incontro trovando il 24-22 finale. Domani Enrico Rossi e Adrian Carambula affronteranno alle ore 14 gli austriaci Seidl, R./Waller mentre sempre alle ore 14 Davide BenzieCarlo Bonifaziscenderanno sulla sabbia contro gli svizzeri Métral/Haussener.