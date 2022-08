Europei: due coppie azzurre già agli ottavi

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)-Non hanno deluso le attese Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nei Campionati Europei di beach volley che si stanno svolgendo a Monaco, in Germania. Il duo tricolore, infatti, è uscito vincitore nel secondo match della Pool C sugli olandesi Van Werkhoven/van de Velde per 2-0 (21-15-21-18) centrando così l’accesso diretto agli ottavi di finale in programma venerdì 19 agosto.Tornando al match di oggi, Paolo e Samuele sono entrati in campo con il giusto atteggiamento e fina da subito hanno imposto il proprio gioco. Chiuso agilmente il primo set (21-15), gli azzurri guidati da Stefano Di Tommaso si sono ripetuti anche nel secondo e hanno indirizzato il match in proprio favore (21-18).

Prosegue senza intoppi anche il cammino di Adrian Carambula ed Enrico Rossi che hanno ottenuto il primo posto nel girone e il conseguente passaggio agli ottavi di finale grazie al successo al tie-break 2-1 (21-17, 18-21, 15-12) sugli austriaci Seidl, R./Waller.

Niente da fare, invece, per gli italiani Davide Benzi e Carlo Bonifazi che hanno subito la seconda sconfitta nella pool G per mano degli svizzeri Métral/Haussener 2-0 (16-21, 16-21) venendo così eliminati dalla rassegna continentale.