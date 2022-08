Europei: le coppie femminili italiane volano agli ottavi

Claudia Scampoli e Margherita Bianchin hanno superato lo spareggio per accedere agli ottavi di finale in programma oggi 18 agosto alle ore 18 contro le padrone di casa Borger-Sude, grazie al successo al tie break sulle tedesche Muller/Tillamann con il punteggio di 2-1 (12-21, 21-19, 17-15). Le azzurre sono state brave a reagire dopo un primo set difficile che ha visto le padrone di casa nettamente al comando (21-12). Nel secondo set, invece, Claudia e Margherita hanno lottato a lungo alla pari fino al conclusivo 21-19 in favore delle azzurre. Nel tie-break poi Scampoli-Bianchin con determinazione hanno combattuto e conquistato l’accesso agli ottavi di finale della rassegna continentale in Germania.

Missione compiuta anche dalle azzurre Reka Orsi Toth e Sara Breidenbach, vincitrici nel primo turno ad eliminazione diretta contro le finlandesi Lathi/Parkkinen 2-0 (21-18, 27-25). Nel match che metteva in palio l’accesso agli ottavi di finale Reka e Sara hanno sfoderato una prova convincente, non lasciando scampo e possibilità di rimonta alle avversarie. Orsi-Toth e Breidenbach torneranno sulla sabbia di Amburgo oggi alle ore 18 contro le spagnole Alvarez M./Moreno.

Una bella prestazione contro le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite ha permesso a Marta Menegatti e Valentina Gottardi di conquistare gli ottavi di finale dell’europeo di beach volley. Il duo tricolore è partito subito forte gestendo il vantaggio nel primo set, chiuso poi 21-15. Più combattuta la seconda frazione con Marta e Valentina che hanno saputo essere lucide nei momenti chiave non dando modo alle avversarie di poter recuperare (21-19). Marta e Valentina avranno l’opportunità di giocarsi l’accesso ai quarti di finale questa sera alle ore 20 contro le tedesche Ittinger/Schneider

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI-

18 agosto-

PRIMO TURNO AD ELIMINAZIONE-

Muller/Tillamann (GER) – Scampoli/Bianchin (ITA) 1-2 (21-12, 19-21, 15-17)

Lathi/Parkkinen (FIN) – Orsi Toth,R./Breidenbach (ITA) 0-2 (18-21, 25-27)

Menegatti/Gottardi (ITA) – Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-15, 21-19)

ore 14 van Wrknoven/van de Velde (NED) – Lupo/Ranghieri (ITA)

OTTAVI DI FINALE-

ore 18 Borger/Sude (GER) – Scampoli/Bianchin (ITA)

ore 18 Alvarez M./Moreno – Orsi Toth R./Breidenbach

ore 20 Ittlinger/Schneider (GER) – Menegatti/Gottardi (ITA)