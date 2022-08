Baden: Orsi Toth/Pelloia chiudono al 5° posto

BADEN (GERMANIA)- Si è concluso al 5° posto il percorso di Reka Orsi Toth e Anna Pelloia al torneo “Future” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Baden (Austria). Le azzurre infatti, dopo aver superato la fase a gironi in virtù dei risultati ottenuti nella giornata di ieri, questa mattina si sono imposte 2-0 (21-18, 21-14) sulle olandesi Piersma/Poiesz nel primo turno a eliminazione diretta. Reka e Anna non sono riuscite a confermarsi poi nei quarti di finale; il team azzurro infatti nel pomeriggio ha ceduto 2-1 (21-17, 16-21, 15-9) alle ucraine Iryna e Inna Machno, coppia proveniente dal 9° posto ottenuto ai Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania).