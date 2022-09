Due coppie italiane agli Europei Under 18

LOUTRAKI (GRECIA)- Prenderanno il via quest’oggi a Loutraki (Grecia) i Campionati Europei Under 18 di beach volley. Ai nastri di partenza due coppie azzurre: nel tabellone femminile parteciperanno le neo campionesse d’Italia Under 18 Asia Aliotta e Linda Moretti. Il duo tricolore è stato inserito nella Pool E con Belgio, Olanda e Lituania. Alle 10.30 Linda e Asia faranno il loro debutto contro le belghe Beauve/Bex.