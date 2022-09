Bene le coppie italiane agli Europei Under 18

LOUTRAKI (GRECIA)-Si è conclusa la prima giornata di gare a Loutraki (Grecia) dove sono in corso di svolgimento i Campionati Europei Under 18 di beach volley. Debuttano con una vittoria e una sconfitta le campionesse d’Italia Under 18 Asia Aliotta e Linda Moretti. Le azzurre infatti sono state prima battute 2-0 (21-17, 21-15) dalla coppia belga Beauve/Bex nella prima uscita della Pool E, per poi superare nettamente 2-0 (21-9, 21-8) le lituane Vilkelyte/Astapoviciute. Asia e Linda torneranno sulla sabbia greca domani alle ore 14.40 per affrontare le olandesi Konink/Sonneville nell’ultimo impegno della fase a gironi.