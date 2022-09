Nel Campionato Under 20 vincono Franzoso/Sambin e Monti/Zoli

CAORLE (VENEZIA)- Il campionato italiano di beach volley ha assegnato oggi sul lungomare Trieste di Caorle (VE) i titoli tricolori Under 20 femminili e maschili . Sulla spiaggia che ospiterà da domani la finale del Campionato Assoluto hanno trionfato nel tabellone femminile Lisa Sambin e Ludovica Franzoso, in quello maschile a vincere invece sono stati Marco Zoli e Lorenzo Monti.

Sambin-Franzoso hanno festeggiato il titolo giovanile grazie alla vittoria in finale per 2-0 (21-16, 21-14) su Greta Filippini e Maria Molinari. Il duo tricolore grazie al successo nella categoria Under 20 ha ottenuto la wild card per partecipare da domani alle finali del Campionato assoluto.

Sul gradino più basso del podio, invece, sono salite Luna Cicola e Giulia Dainese che nella finale di consolazione hanno avuto la meglio per 2-0 (26-24, 21-11) su Roberta Marchelli e Aurora Bibolotti.

Tra i ragazzi successo, come detto, per Lorenzo Mondi e Marzo Zoli bravi a superare in finale in due set (21-18, 25-23) la coppia formata da Alberto Moro e Andrea Armellini. Mondi-Zoli, dunque, grazie al successo odierno hanno ottenuto la wild card per fe finali del Campionato Assoluto.

Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, Leonardo Milani e Matteo Sartore si sono imposti contro Alessandro Lascari e Marco Spreafico.

Da domani alla Beach Volley Arena di Caorle il via alle finali scudetto del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” che vedrà confrontarsi 64 coppie (32 nel femminile e altrettante maschili) con tabelloni a doppia eliminazione.

L'ALBO D'ORO DELL'UNDER 20-

2015 - Catania: Maestroni -Traballi (F), Sette- Laganà (M).

2016 - Amantea Marina: Puccinelli - Colzi(F), Casellato- Canegallo(M).

2017 - Amantea Marina: Orsi Toth R. - They (F), Alfieri - Sacripanti (M).

2018 - Caorle: They - Scampoli (F), Marchetto- Di Silvestre (M).

2019 - Caorle: They - Scampoli (F), Marchetto - Di Silvestre (M).

2020 – finali non disputate

2021 – Caorle: Gottardi –Mattavelli (F), Hanni- Fusco (M)

2022 – Caorle: Sambin-Franzoso (F); Zoli-Monti (M)