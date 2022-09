Europei Under 18: le coppie italiane agli ottavi

LOUTRAKI (GRECIA)-Conclusa la seconda giornata di gare a Loutraki (Grecia) dove sono in corso di svolgimento i Campionati Europei Under 18 di beach volley. Nella giornata odierna le azzurrine Asia Aliotta e Linda Moretti sono state battute, nell’ultimo incontro della pool E, dalle olandesi Konink/Sonneville con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15), sconfitta che però non pregiudica il loro percorso nella rassegna continentale. Le campionesse d’Italia U18, infatti, domani alle ore 9.10 italiane si giocheranno contro le svedesi Modestam/Saxne nel primo turno ad eliminazione diretta il passaggio agli ottavi di finale.