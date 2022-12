A Torquay Carambula/Ranghieri sul podio

La partita di questa mattina non ha fatto altro che confermare quanto di buono i due atleti azzurri hanno fatto vedere da quando sono nuovamente tornati a far coppia. Dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool D (3 vittorie su 3 partite) infatti, Carambula/Ranghieri hanno prima superato i norvegesi Berntsen/Mol H. nei quarti di finale, per poi dover cedere ai padroni di casa Hodges/Schubert nella gara valevole l’accesso in finale. Nonostante la sconfitta contro gli australiani, la coppia azzurra si è prontamente ritrovata nella finale per il 3/4° posto di questa mattina contro gli statunitensi Lotman/Evans, superati 2-0 (21-15, 21-16). Partita vinta con spirito di squadra, qualità e mentalità.

Un sostanziale equilibrio ha caratterizzato l’inizio del primo set con i due team fermi sul 8-8. Gli americani hanno tentato la fuga (9-12), ma la squadra azzurra è stata brava a rimanere a contatto e fissare il punteggio di nuovo in parità sul 13-13, grazie ad uno straripante muro di Alex Ranghieri. Atleta friulano, mattatore del match (8 muri totali), ha poi aperto nuovamente gli alettoni andando a murare per due volte consecutive gli attacchi dei rivali, trovando così il break sul 16-13. Vantaggio che gli italiani hanno poi ben amministrato, riuscendo così a chiudere il primo set 21-15.

Un momentaneo equilibrio ha contraddistinto anche l’inizio della seconda frazione di gioco (10-10). La grande esperienza e la grande personalità dei due atleti azzurri hanno cominciato però a prendere il sopravvento sul team USA. Dal 12-10 a favore infatti, Carambula/Ranghieri non hanno mollato la presa sugli avversari e grazie a delle ottime combinazioni si sono portati sul 20-16. Un ace finale di Alex Ranghieri ha poi chiuso il match (21-16). Secondo e importante podio consecutivo dunque per il team italiano nel circuito internazionale del BPT 2022.

Il torneo è stato vinto da Youssef Krou e Arnaud Gauthier-Rat. I francesi in finale hanno superato 2-0 (22-20, 23-21) i padroni di casa Hodges/Schubert.