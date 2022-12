Carambula/Ranghieri per il terzo posto a Torquay

Una vittoria e una sconfitta sono arrivate questa notte per le coppie italiana impegnate nei quarti di finale. Con un secco 2-0 (21-15, 21-17) Adrian Carambula e Alex Ranghieri nella nottata passata, si sono sbarazzati dei norvegesi Berntsen/Mol H.. Il team azzurro, non è riuscito però a confermarsi in semifinale. Dopo un match molto tirato, la coppia tricolore si è dovuta arrendere 2-1 (19-21, 21-18, 21-19) ai padroni di casa Hodges/Schubert. Partita estremamente equilibrata. Gli azzurri sono riusciti a fare proprio il primo set. Con le due formazioni sempre a contatto, il secondo set è andato invece nelle mani degli australiani. Anche il tie break ha visto le due squadre sempre a contatto (13-13). Dopo una lunga lotta e dopo aver avuto sette match point a disposizione, tutti prontamente annullati dagli azzurri, Hodges/Schubert sono riusciti a chiudere definitivamente il match sul 21-19 finale.

La corsa al podio di Adrian Carambula e Alex Ranghieri però non è finita. Gli azzurri infatti, domani mattina alle ore 7 (orario italiano), torneranno sulla sabbia per affrontare gli statunitensi nella gara valevole il 3/4° posto.

Dopo aver passato la fase a gironi invece, fatale per Daniele Lupo ed Enrico Rossi è stata la sconfitta con il risultato di 2-0 (23-21, 21-16) subita dai francesi Krou/Gauthier-Rat. Gli azzurri hanno chiuso il torneo con un 5° posto finale.