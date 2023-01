Finals di Doha: le coppie italiane a caccia dei Quarti

DOHA (QATAR)-La seconda giornata delle Beach Pro Tour Finals 2022, in corso di svolgimento in Qatar, è iniziata con la bellissima vittoria di Adrian Carambula e Alex Ranghieri. Il duo tricolore, infatti, ha avuto la meglio per 2-0 (21-18, 21-17) contro la forte coppia di casa Cherif/Ahmed, bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo. Alex e Adrian hanno sfoderato una prestazione convincente, non lasciando scampo e possibilità di rimonta agli avversari.

Carambula e Ranghieri, purtroppo, non sono riusciti a conquistare la vittoria nel secondo incontro di giornata che li ha visti opposti ai polacchi Bryl/Losiak. Gli azzurri dopo aver vinto agilmente il primo parziale (21-13) hanno subito il ritorno di Losiak e Bryl che hanno conquistato il secondo set con il punteggio di 21-16. Nel tie-break il confronto è andato avanti per molti scambi, nel finale però i polacchi hanno messo qualcosa che ha permesso loro di indirizzare il match in proprio favore.

Domani alle ore 14 la coppia tricolore tornerà in campo nell’ultimo match della pool A contro i cileni Grimal E./Grimalt M. .