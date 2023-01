Finals di Doha:derby azzurro nei quarti di finale

I primi a scendere sulla sabbia sono stati Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri si sono dovuti arrendere solo al tie break 2-1 (23-25, 21-16, 15-12) ai plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum. Dopo un primo set portato a casa, Paolo e Samuele non sono riusciti a confermarsi nei restanti parziali. Nel secondo set dopo essere stati sotto 15-13, i campioni norvegesi hanno accelerato riuscendo a chiudere 21-16. Equilibrato anche il tie break fino sul 8-8; Mol/Sorum hanno poi sprigionato tutto il loro potenziale che gli ha permesso di vincere il match, la Pool B (4 vittorie su 4 partite) e ottenere così la qualificazione diretta alle semifinali. Obiettivo raggiunto nonostante la sconfitta per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava: terzo posto nel girone e qualificazione ai quarti di finale.

Sconfitta arrivata nell’ultimo match della pool anche per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. La coppia azzurra, presentatasi alla partita con due vittorie e una sconfitta, quest’oggi è stata superata 2-0 (22-20, 21-19) dai cileni Esteban Grimalt e Marco Grimalt. Quest’oggi per il team azzurro una prestazione un po' sotto tono rispetto ai match giocati nei giorni scorsi. Nonostante un grande equilibrio abbia caratterizzato tutto il primo set (19-19), sono stati i cileni a trovare il guizzo finale che gli ha consentito di portarsi a casa la prima frazione di gioco 22-20. Nel secondo set i cileni hanno trovato un buon break (11-8); vantaggio che sono stati bravi ad amministrare fino alla chiusura finale sul 21-19. Secondo posto finale nel girone per gli azzurri. La pool A è stata vinta dai Polacchi Bryl/Losiak che si sono garantiti così un posto in semifinale.

I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELLE COPPIE AZZURRE-



26/01

George/Andre (BRA)-Carambula/Ranghieri (ITA) 1-2 (21-18, 22-24, 8-15)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Perusic/Schweiner (CZE) 1-2 (31-29, 18-21, 11-15)

Brouwer/Meeuwsen (NED)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (20-22, 22-24)

27/01

Cherif/Ahmed (QAT)-Carambula/Ranghieri (ITA) 0-2 (18-21, 17-21)

Carambula/Ranghieri (ITA)-Bryl/Losiak (POL) 1-2 (21-13, 16-21, 9-15)

Renato/Vitor Felipe (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (14-21, 15-21)

28/01

ore 13, Mol, A./Sorum, C.-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-1 (23-25, 21-16, 15-12)

ore 14, Carambula/Ranghieri (ITA)-Grimalt E./Grimalt M. (CHI) 0-2 (20-22, 19-21)

28/01-



Quarti di finale

ore 18, George/Andre (BRA)-Brouwer/Meeuwsen (NED)

ore 19, Carambula/Ranghieri (ITA)-Nicolai/Cottafava (ITA)

29/01



Semifinali e Finali

* Orari di gioco italiani