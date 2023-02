Carambula/Ranghieri sfiorano l'impresa contro Mol/Sorum

DOHA (QATAR)- Finale mancata di un soffio per Adrian Carambula e Alex Ranghieri nel torneo Elite 16 che si sta svolgendo a Doha. Nella prima tappa del Beach Pro Tour in Qatar, infatti, il duo tricolore si è dovuto arrendere ai Campioni Olimpici Mol/Sorum con il punteggio di 2-1 (21-16, 18-21, 15-12). All’Aspire Park Sport di Doha Alex e Adrian hanno lottato, ma gli avversari hanno dato qualcosa in più durante l’arco della gara ed hanno conquistato la finale per il primo e secondo posto.