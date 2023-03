Decise le coppie italiane del beach volley

ROMA- Con l’inizio della stagione 2023 del beach volley internazionale, che ha preso ufficialmente il via i primi di febbraio con l’Elite 16 di Doha (Qatar), la Federazione Italiana Pallavolo presenta ufficialmente le proprie coppie azzurre che battaglieranno in questa nuova a lunga stagione.

Le coppie federali nei tornei femminili saranno: Marta Menegatti/Valentina Gottardi, Margherita Bianchin/Claudia Scampoli e Valentina Calì/Margherita Tega. Continua dunque il percorso di Marta e Valentina che, dopo un’annata che le ha viste essere grandi protagoniste nei vari impegni nazionali e internazionali (Campioni d’Italia 2022, quinto posto al Mondiale di Roma), hanno come obiettivo la conferma ai massimi livelli. Ad allenare le azzurre presso il CPO di Formia (LT) sono, come noto, i tecnici federali Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio. Sempre a Formia lavorano agli ordini del tecnico Emanuele Sbravati anche le azzurre, ex Club Italia, Valentina Calì e Margherita Tega.

Altra coppia federale femminile è quella formata da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre, dopo un periodo difficile in virtù del grave infortunio subito da Margherita Bianchin durante le finali del Campionato Italiano 2022 a Carole (VE) a inizio settembre scorso, si stanno allenando a Roma con i tecnici Fabrizio Magi e Laura Giombini.

Due invece le coppie federali maschili: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, dopo aver vissuto un’annata molto importante che li ha visti protagonisti di ottimi risultati in più di qualche occasione nei massimi tornei mondiali (1° posto Elite 16 a Jurmala, 3° posto Elite 16 di Parigi, 3° posto alle Finals del BPT 2022 di Doha), stanno portando avanti tutt’ora un fitto periodo di allenamento con l’intento di presentarsi nel migliori dei modi ai prossimi impegni della stagione; gli azzurri si stanno allenando a Pescara con Simone Di Tommaso, direttore tecnico delle squadre nazionali maschili. Sempre nel capoluogo abruzzese si allena anche la nuova coppia federale composta dai giovani e talentuosi Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Il team azzurro è allenato da Paolo Filiberto Goria.

Le coppie federali che usufruiranno degli incentivi FIPAV saranno Viktoria e Reka Orsi Toth che, dopo aver ottenuto due 3° posti rispettivamente ai Future di Madrid e Cervia nel BPT 2022, si stanno preparando a Roma a quest’inizio di stagione. Per le sorelle Orsi Toth un motivo in più per cercare di riprendere da dove purtroppo si era interrotto il loro precedente cammino: il grave infortunio subito da Viktoria ai Campionati Mondiali di Roma.

Nel settore maschile invece, ci saranno Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula e Jakob Windisch/Tobia Marchetto. Le prime due coppie italiane si allenano a Roma, mentre Windisch/Marchetto a Padova.

Un importante stagione soprattutto per i team azzurri che hanno l’obiettivo di accumulare il maggior numero di punti in vista della possibile qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.