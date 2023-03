Mengatti/Gottardi agli ottavi a La Paz

LA PAZ (MESSICO)- Prosegue il percorso di Marta Menegatti e Valentina Gottardi al “Challange” di La Paz, in Messico. Le azzurre infatti, dopo la sconfitta all’esordio subita al tie break contro le statunitensi Simo/Rodriguez, si sono ampiamente rifatte grazie al successo per 2-0 (21-11, 21-17) ottenuto contro la coppia ceca Havelkova/Slukova nella seconda e decisiva uscita della Pool D. Fase a gironi dunque superata per le campionesse d’Italia che scenderanno nuovamente in campo questa sera (ore 22 italiane) contro le brasiliane Talita/Thamela: in palio l’accesso ai quarti di finale.