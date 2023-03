A Tepic risultati importanti le coppie azzurre

TEPIC (MESSICO)-Prosegue il percorso delle coppie azzurre impegnate nella fase a gironi dell’Elite 16 in corso di svolgimento a Tepic in Messico. Dopo la convincente vittoria di ieri, ottenuta nella prima uscita della Pool B contro le lettoni Gradina/Samoilova, Marta Menegatti e Valentina Gottardi si sono regalate un altro bel successo; le azzurre infatti hanno superato 2-0 (21-12, 23-21) anche le canadesi Pavan/Bukovec, conquistando così il primo posto nel girone. Alle 18 (orario italiano) la coppia azzurra tornerà sulla sabbia nell'ultimo match della fase a gironi contro le olandesi Stam/Schoon, coppia numero 2 del ranking FIVB, che tra l’altro ha trionfato a Doha (Qatar) nel primo evento Elite 16 della stagione; in palio il primato della pool.