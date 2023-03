A Tepic tutte avanti le coppie italiane

TEPIC (MESSICO)- Prosegue nel migliore dei modi la corsa delle coppie italiane nel torneo Elite 16 che si sta svolgimento a Tepic, in Messico. Quattro team italiani su quattro in gara hanno infatti conquistato l’accesso alla fase ad eliminazione diretta (tre coppie agli ottavi e una ai quarti), evento mai successo prima in un torneo Elite.