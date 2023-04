Menegatti/Gottardi nei Quarti a Saquarema

SAQUAREMA (BRASILE)- Altra convincente vittoria quella ottenuta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi al BPT Challenge in corso di svolgimento a Saquarema (Brasile). Dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool C (due vittorie su due partite), le campionesse d’Italia quest’oggi si sono imposte 2-0 (23-21, 22-20) sulle francesi Placette/Richard, staccando così il pass per i quarti di finale (orario da definire) in programma contro la coppia brasiliana padrona di casa Talita/Thamela, vittoriosa per 2-0 (21-17, 21-18) nell’altro ottavo di finale contro le finlandesi Ahtiainen/Lahti.