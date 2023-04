Gottardi/Menegatti volano in semifinale a Saquarema

SAQUAREMA (BRASILE)- Altro accesso in semifinale conquistato da Marta Menegatti e Valentina Gottardi negli ultimi due tornei giocati del Beach Pro Tour 2023. Dopo la semifinale all’ Elite 16 di Tepic (Messico) infatti, un nuovo stimolante percorso per le azzurre che le sta vedendo ancora una volta protagoniste nel massimo circuito internazionale della disciplina. Challenge di Saquarema (Brasile) finora perfetto per le campionesse d’Italia. Dopo il successo per 2-0 (23-21, 22-20) ottenuto ai danni delle francesi Placette/Richard negli ottavi di finale, le azzurre in serata hanno superato 2-0 (21-15, 23-21) anche le beniamine di casa Talita/Thamela, trovando così la seconda vittoria di giornata e il conseguente accesso alla semifinale in programma domani alle ore 14.30 (orario italiano) contro le lituane Paulikiene/Raupelyte.