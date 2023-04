Menegatti-Gottardi in finale a Saquarema

SAQUAREMA (BRASILE)- Con una gran bella prestazione Marta Menegatti e Valentina Gottardi staccano il pass per la finale del torneo Challenge di Saquarema, in Brasile. Le azzurre, infatti, hanno superato 2-1 (21-19, 21-23, 18-16) le lituane Paulikiene/Raupelyte e questa sera, alle ore 21.30 (italiane), affronteranno la coppia brasiliana formata da Taina/Victoria. Quest'ultime vittoriose nell'altra semifinale per 2-0 (21-19, 23-21) contro le connazionali Andressa/Vitoria.