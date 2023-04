Menegatti/Gottardi trionfano a Saquarema

SAQUAREMA (BRASILE)- Si è chiuso in trionfo il torneo Challenge del Beach Pro Tour di Saquarema per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, vincitrici della medaglia d’oro grazie alla vittoria in finale e in rimonta 2-1 (18-21, 25-23, 15-11) contro le padrone di casa Taina/Victoria. In precedenza il duo tricolore si era reso protagonista di una splendida semifinale vinta al tie break contro le lituane Paulikiene/Raupelyte.