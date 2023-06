Ranghieri-Carambula nei quarti ad Ostrava

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)-Prosegue nel migliore dei modi il percorso di Alex Ranghieri e Adrian Carambula nel torneo Elite 16 di Ostrava, in Repubblica Ceca. Il duo tricolore, infatti, ha raggiunto l’obiettivo dei quarti di finale grazie al successo nell’ultimo incontro della Pool C, contro i brasiliani Vitor Felipe battuti con il punteggio di 2-1 (21-16, 19-21, 15-11). Vittoria che ha garantito loro il primato nel girone C e il conseguente accesso diretto nei quarti di finale in programma domani.