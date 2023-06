Da domani a Lecce arriva il grande beach volley

LECCE- Prenderà il via domani, giovedì 8 giugno presso la spiaggia di San Cataldo a Lecce, l’ottavo Future del Beach Pro Tour 2023. La manifestazione è organizzata dal Comune di Lecce, in collaborazione col Comitato Territoriale FIPAV Lecce con il prezioso supporto della Regione Puglia, l'Assessorato Regionale allo Sport. Dopo la cancellazione del torneo di Cervia (RA), evento originariamente programmato a metà luglio e rinviato a causa dell’allerta meteo che colpì in quei giorni l’Emilia Romagna, l’evento salentino diventa dunque il primo appuntamento italiano del circuito internazionale.