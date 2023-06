Ad Ostrava cadono Ranghieri/Carambula

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Si è conclusa anzi tempo l’avventura anche dell’ultima coppia italiana ancora in gara nel torneo Elite 16 di Ostrava, in Repubblica Ceca. Il duo tricolore formato da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, dopo aver superato brillamente la fase a gironi (primo posto nella pool), non sono riusciti a ripetersi nel quarto di finale.

La coppia italiana, nella gara valevole l’accesso in semifinale, hanno ceduto ai qatariori bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo Cherif/Ahmed per 2-0 (21-17, 21-17).