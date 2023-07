A Messina vanno forte le coppie italiane

Con due vittorie nelle prime due uscite della Pool A Claudia Scampoli e Margherita Bianchin hanno staccato il pass per i quarti di finale. Le azzurre questa mattina hanno prima inflitto un secco 2-0 (21-11, 21-11) alle ceche Lorenzova/Zolnercikova per poi confermarsi nel pomeriggio contro le portoghesi Pinheiro/Castro, superate 2-1 (17-21, 21-15, 15-9).

Quarti di finale raggiunti anche da Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Decisivi per il team azzurro, alla prima presenza insieme nel BPT, i successi ottenuti contro le svizzere Bentele/Lutz (21-16, 21-15) e contro le australiane Stevens/Bettanay (21-19, 21-17) nelle prime due uscite del girone D.

Una sconfitta e una vittoria nella Pool B proiettano invece Margherita Tega e Anna Pelloia al primo turno a eliminazione diretta. Reazione d'orgoglio per le azzurre che hanno prima subito un 2-1 (21-13, 17-21, 15-9) per mano delle austriache Schutzenhofer/Friedl, per poi rifarsi nettamente nel secondo match contro le atlete del Mozambico Sinaportar/Vanessa, coppia testa di serie numero due della manifestazione, superate 2-0 (21-11, 21-19). Le azzurre torneranno sulla sabbia domani alle ore 13.10 contro le australiane Stevens/Bettanay; in palio il pass per i quarti di finale.

Niente da fare invece per Anna Dalmazzo e Marta Bechis: fatali per il proseguo del torneo le sconfitte subite contro le argentine Najul/Peralta (21-11, 21-16) e contro le danesi Windeleff/Bisgaard (21-19, 17-21, 20-18), rispettivamente nella prima e nella seconda uscita della Pool C.

Esordio vincente nella Pool A del tabellone maschile per Davide Benzi e Carlo Bonifazi. Gli azzurri infatti, hanno superato 2-1 (20-22, 21-19, 15-8) i norvegesi Mol/Aas e domani alle 8.30 saranno impegnati contro gli argentini Amieva/Aveiro per cercare l’accesso ai quarti di finale.

Vittoria al tie break invece per Matteo Cecchini e Mauro Sacripanti al debutto nella Pool B contro la coppia del Mozambico Mondlane/Mungoi, superata in rimonta 19-21, 21-14, 20-18; gli azzurri chiuderanno la pool domani alle 10.30 contro gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven.

Successo al debutto anche per Tobia Marchetto e Jakob Windisch; gli azzurri, provenienti da un buon percorso nella prima tappa Gold del Campionato Italiano Fonzies 2023, hanno superato 2-1 (26-24, 15-21, 15-6) gli israeliani Day/Cuzmiciov nella prima uscita del girone C. Domani alle 11.20 il secondo match della pool contro gli argentini Azaad/Bueno.

Un derby tutto azzurro è andato in scena nella Pool D e ha visto opposti Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich a Manuel Alfieri e Davis Krumins. Ad aggiudicarsi il match per 2-0 (24-22, 21-8) è stata la coppia federale Dal Corso/Viscovich; gli azzurri, secondi a Palinuro (SA) lo scorso weekend, domani alle 12.15 affronteranno gli austriaci Schnetzer/Petutschnig per cercare l’approdo diretto ai quarti di finale. Manuel Alfieri e Davis Krumins invece, provenienti da due importanti successi nelle qualifiche contro Svizzera e Turchia, domani alle 12.15 dovranno superare i cechi Bercik/Herman per proseguire il proprio percorso nella manifestazione.