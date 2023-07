Scampoli/Bianchin trionfano a Messina

MESSINA- Altro successo per il beach volley azzurro. Si è da poco concluso, presso la splendida cornice di Piazza Duomo a Messina, il secondo appuntamento Future italiano del Beach Pro Tour 2023. A trionfare nel tabellone femminile sono state ancora una volta Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, grazie alla vittoria in finale contro una sorprendente coppia italiana composta da Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, superata con un doppio 21-18. Non ha dunque tradito le attese la coppia azzurra. Altro perfetto percorso per le atlete allenato da Fabrizio Magi e Laura Giombini; la coppia federale infatti, partita come coppia testa di serie numero uno della manifestazione, ha prima superato la fase a gironi in testa alla Pool A grazie alle vittorie contro Repubblica Ceca e Portogallo, per poi brillare nei quarti di finale e in semifinale rispettivamente contro Australia e Repubblica Ceca. Questo pomeriggio è poi arrivato l’importante successo in finale contro Orsi Toth/Bianchi che ha definitivamente proiettato la coppia azzurra sul più alto gradino del podio. Cinque partite, cinque vittorie e un solo set perso, questo il bottino ottenuto da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin nell'evento messinese. Ultimo mese importante per la coppia federale: a questo primo posto si aggiunge infatti sia quello ottenuto al Future di Lecce a inizio giugno, che il primo posto nella prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonizes 2023 di Palinuro (SA), nel mezzo anche un buon quinto posto al Challenge di Jurmala (Lettonia). Secondo posto che è dunque andato a Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, anche loro autrici di un fantastico percorso in questo torneo siciliano: anche loro hanno superato la fase a gironi al comando della Pool D, con due vittorie contro Svizzera e Australia, poi i successi contro Portogallo e Svizzera hanno consentito al team italiano di accedere alla prima finale di coppia del Beach Pro Tour 2023. Per la il team italiano solo due set persi in tutto il torneo, quelli di questo pomeriggio persi in finale contro Scampoli/Bianchin. Il terzo posto finale del torneo è invece andato alle svizzere Bentele/Lutz, vincitrici per 2-0 (21-10, 21-11) contro le ceche Lorenzova/Zolnercikova.