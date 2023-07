Quattro coppie azzurre in semifinale a Messina

Nel tabellone femminile proseguono le ottime prestazioni di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, che, insieme all’altra coppia azzurra formata da Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, hanno staccato il pass per le semifinali; per entrambe le coppie, qualificatesi direttamente ai quarti di finale in virtù dei successi ottenuti nella fase a gironi, due incoraggianti vittorie che le proiettano dunque nei match valevoli l’ingresso in finale.

Le azzurre Scampoli/Bianchin questo pomeriggio hanno infatti superato 2-0 (21-14, 21-14) le australiane Stevens/Bettanay e domani alle ore 10 affronteranno in semifinale le ceche Lorenzova/Zolnercikova, mentre Orsi Toth/Bianchi hanno inflitto un secco 2-0 (21-19, 21-13) alle portoghesi Pinheiro/Castro nei quarti di finale e domani alle ore 11 se la vedranno contro le svizzere Bentele/Lutz per cercare la prima finale di coppia nel BPT.

Si è chiuso invece al nono posto il percorso di Margherita Tega e Anna Pelloia; per la giovane coppia federale decisiva è stata la sconfitta subita al tiebreak (14-21, 21-19, 15-11) dalle australiane Stevens/Bettanay nel primo turno a eliminazione diretta.

Anche nel tabellone maschile saranno due le coppie azzurre protagoniste in semifinale. Davide Benzi e Carlo Bonifazi, hanno staccato il pass grazie alla difficile vittoria ottenuta al tiebreak (21-16, 19-21, 15-11) contro David Krumins e Manuel Alfieri. Benzi/Bonifazi domani alle 13.15 affronteranno in semifinale gli argentini Amieva/Aveiro; buon quinto posto finale invece per Krumins/Alfieri, team italiano che partito dalle qualifiche è riuscito a superare sia la fase a gironi che il primo turno a eliminazione diretta di questa mattina contro gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven, battuti 2-1 (24-22, 18-21, 15-12).

L'altro posto in semifinale è stato prenotato da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Dopo l’esordio vincente di ieri, gli azzurri questa mattina si sono dovuti prima arrendere 2-0 (21-19, 21-17) agli austriaci Schnetzer/Petutschnig nella seconda uscita della Pool D, per poi rifarsi con il risultato di 2-0 (21-19, 21-17) contro i polacchi Czachorwski/Besarab nel primo turno a eliminazione diretta. Nei quarti di finale Dal Corso/Viscovich hanno poi fatto loro il derby tutto tricolore contro Matteo Cecchini e Mauro Sacripanti, superati con un doppio 21-19 e in semifinale, in programma domani alle ore 12.15, avranno la possibilità di rifarsi contro gli austriaci Schnetzer/Petutschnig. Quinto posto finale invece per il team azzurro Cecchini/Sacripanti, arrivato ai quarti di finale dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool B (due vittorie su due partite).

Nono posto invece per Tobia Marchetto e Jakob Windisch. Per gli azzurri giornata sfortunata; dopo il debutto vincente di ieri nella Pool C contro l’Israele, quest’oggi è arrivata prima la sconfitta per 2-0 (21-15, 21-17) e poi il forfait nel primo turno a eliminazione diretta che li avrebbe visti opposti agli svizzeri Zurcher/Jordan.