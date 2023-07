A Gstaad quinto posto per le coppie azzurre

GSTAAD (SVIZZERA)- Si interrompe ai quarti di finale la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nel torneo Elite 16 del Beach Pro Tour che si sta svolgendo a Gstaad, in Svizzera.

Le azzurre purtroppo si sono dovute arrendere 2-0 (21-14, 21-15) alle brasiliane Campionesse del Mondo Ana Patricia-Duda che hanno condotto per buona parte la gara e si sono dimostrate superiori alla coppia tricolore.

Le brasiliane sono subito partite forti nel primo parziale e hanno preso un buon vantaggio sapientemente amministrato fino al conclusivo (21-14). Nel secondo le brasiliane Ana Patricia e Duda hanno nuovamente spinto forte e le azzurre hanno provato a reggere l’urto. Con il passare delle azioni, però, il divario è cresciuto e le brasiliane hanno chiuse set e match (21-15) conquistando un posto tra le migliori quattro coppie del torneo svizzero.

Anche il tabellone maschile oggi non ha sorriso ai colori azzurri. Si ferma, infatti, ai quarti di finale con conseguente quinto posto finale l’avventura nel torneo Elite di Gstaad per Adrian Carambula e Alex Ranghieri. Gli italiani hanno infatti ceduto 2-0 (21-14, 21-17) contro i brasiliani George-Andre

L’inizio del primo parziale è stato caratterizzato da una battaglia punto a punto, nel momento giusto però i brasiliani hanno compiuto il sorpasso e hanno chiuso agilmente il set con il punteggio di (21-14).

Nel secondo il duo tricolore ha provato a contrastare gli avversari ma non il passare dei minuti sono scivolati indietro e George-Andre si sono involati verso la vittoria (21-17).