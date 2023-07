Europeo Under 22: eliminate le coppie azzurre

Hanni/Burgmann battuti dagli svedesi Hölting Nilsson/Ekstrand per 2-1 (21-16, 18-21, 15-10). Tega/Pelloia cadono per mano delle estoni Jürgenson/Kuivonen per 2-0 (21-17, 21-17)